Speleologa in salvo: Ottavia Piana portata fuori dalla grotta dai soccorsi

ce l'hanno fatta: è stataalle 2.59ladi 32 anni, rimasta bloccata da sabato scorso nellaAbisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico. Una volta uscita, la barella è stata trasferita dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in un'area in cui i Vigili del Fuoco hanno predisposto un punto idoneo al recupero dell'elisoccorso tramite verricello. La donna, una volta presa in carico dall'eliambulanza di Areu 118, è stata traspresso l'Ospedale di Bergamo. Le operazioni di soccorso si sono protratte ininterrottamente per 75 ore. Le attività di soccorso, iniziate alla mezzanotte del 15 dicembre, si sono concluse in anticipo rispetto alle tempistiche stimate e hanno visto l'impiego di 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane.