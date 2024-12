Speleologa entro l' alba fuori da grotta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.04 La barella che sta trasportando labresciana di 32 anni, Ottavia Piana,l'potrebbe esseredalla'Abisso Bueno Fonteno' in provincia di Bergamo. Lo rende noto il cdi coordinamento del Soccorso Alpino e Speleologico, nell'aggiornare le tempistiche di uscita dalla: non è stato possibile, come comunicato alle 22 di ieri, concludere l'operazione in 34 ore. Secondo il soccorso alpino, "ottimisticamentel'l'intervento si dovrebbe concludere".