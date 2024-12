Calcionews24.com - Southampton-Liverpool, la scelta di Slot su Chiesa. Si gioca per i quarti di Carabao Cup

Leggi su Calcionews24.com

Sono state diramate le formazioni ufficiali, gara valevole per idi finale diC’era tanta attesa per capire se sarebbe sceso in campo Federico, ex attaccante della Juventus ora al, nel match diCup con il. Ecco ladi Arnea riguardo:(3-5-2): Ramsdale; Hartwood-Bellis, Bednarek, .