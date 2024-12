Liberoquotidiano.it - "Sotto la doccia...". Striscia la Notizia, bomba su Ballando: chi è questa donna | Guarda

"Cantolao quando mi faccio la barba. Ballo. Sono sei anni che frequento una scuola di danza": Bianca Guaccero, una delle favorite per la vittoria della 19esima edizione dicon le Stelle, lo ha detto in un video provino risalente al 1999 e ripescato negli archivi dala, il tg satirico in onda su Canale 5. Con questo servizio, il programma di Mediaset ha voluto porre l'accento sul fatto che la Guaccero, così come la ex velina Federica Nargi, pure lei in finale a, hanno studiato danza per diversi anni in passato. Un aspetto in antitesi con il talent di Milly Carlucci, che invece prevede che tutti i partecipanti non sappiano proprio nulla didisciplina. Stesso discorso per la Nargi, che nel suo video provino, anche quello ripescato dagli archivi di, ha detto: "Nel tempo libero io amo la danza.