’Somministrazione farmaci Per favore non interrompere’ l’infermiere

. Pernonè il messaggio che compare sulle pettorine di colore rosso che il personale infermieristico dell’Asl Toscana Sud Est indosserà durante la delicata fase della somministrazione delle terapie alle persone assistite. Il messaggio mira a richiedere la collaborazione delle persone, dei loro familiari e delle altre figure professionali, per consentire agli infermieri di compiere l’attività con la maggior sicurezza possibile. Le nuove pettorine sono state già consegnate nei moduli assistenziali di degenza di Arezzo, Grosseto e Siena, insieme ai poster informativi per spiegare lo scopo dell’utilizzo e sottolineando come, durante la somministrazione della terapia, tutto il resto del personale, anche se non visibilmente presente, è a disposizione per rispondere alle richieste di pazienti e parenti.