Oasport.it - Skicross: San Candido accoglie un Simone Deromedis proiettato verso una nuova dimensione

Sulle nevi di casa con una mentalità diversa. Pernon sarà un evento come tutti gli altri il doppio appuntamento di San, località altoatesina che ospiterà da giovedì 19 a sabato 21 dicembre la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità.L’azzurro si presenterà infatti sul tracciato delle Dolomiti da leader della classifica generale. Il nativo di Trento infatti al momento vanta 196 punti davanti al canadese Reece Howden, secondo a quota 179, e Florian Wilmsmann, terzo a 165. Un totale maturato grazie alla vittoria in gara-1 a Val Thorens e al secondo posto conquistato nella serata di ieri in quel di Arosa, dove ha dimostrato un grande approccio performativo.infatti, pur non potendo usufruire della priorità di scelta all’uscita dal cancelletto (andata ad Howden, vincitore delle qualifiche), ha recuperato il diretto avversario strada facendo nella cortissima pista elvetica, fino a praticamente raggiungerlo salvo rre la seconda posizione solo al fotofinish.