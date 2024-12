Salernotoday.it - Siti archeologici chiusi, Tommasetti: “Altro flop della Provincia”

Leggi su Salernotoday.it

“Le aree archeologiche chiuse durante le festività natalizie sono un pessimo biglietto da visita per Salerno”: lo ha detto Aurelio, consigliere regionaleCampaniaLega, in merito alla gestione deistorici, in particolare quelli di competenza. “Non si.