Sistema Integrato delle Comunicazioni 2022 | Rai e Google dominano pubblicità online in crescita

Il valore economico complessivo del(Sic) per l'annoè stato stimato in 19,4 miliardi di euro, pari all'1% del Pil. Lo ha accertato, nella seduta di oggi, l'Autorità per le Garanzie nelle. La Rai si colloca in prima posizione, con un'incidenza dei propri ricavi sul Sic del 13,1%, mentre Alphabet/, con un peso dell'11,3% sulle risorse complessive, raggiunge il secondo posto. Seguono il gruppo Comscast/Sky e il Gruppo Fininvest, con il 9,9% e il 9,8%. Poi Meta/Facebook al 7,6%, Amazon al 3,7%, Cairo Communication al 3,5%, Netflix al 3,2% e Gedi Gruppo Editoriale al 2,7%. Nel 2021 il valore delComunicazione era stato stimato in 18,9 miliardi di euro. Nel, rispetto all'anno precedente, la Rai resta in testa, anche se la quota scende dal 13,5% al 13,1%.