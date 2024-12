Lidentita.it - Siria: i curdi chiedono a Trump di difenderli dalle mire di Erdogan

Leggi su Lidentita.it

Abu Mohammad al-Jolani, il capo della coalizione armata islamista che ha rovesciato il presidente Bashar al-Assad e preso il potere a Damasco, in un’intervista al Times ha assicurato che la“non verrà utilizzata” come base per attacchi contro Israele o qualsiasi altro Stato. Allo stesso tempo il “jihadista pragmatico”, come lo ha ribattezzato gran .: ididiL'Identità.