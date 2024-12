Agi.it - Senzatetto partorisce per strada a Palermo. La polizia salva lei e il bambino

Leggi su Agi.it

AGI - Una donna che urla, con in braccio un neonato, e una chiazza di sangue a terra: la scena che si è presentata alla pattuglia del commissariato Oreto dinon era quella di un omicidio ma del suo contrario, destinato a diventare nell'immaginario di molti un segno del Natale alle porte. La donna, di origine sudamericana e senza fissa dimora, aveva appena dato alla luce peral suo, nel centro nel capoluogo siciliano, quasi all'incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi. Da quelle parti si era ricavata uno strettissimo giaciglio per ripararsi dal freddo di questi giorni, con un 'letto' di cartone e indumenti di fortuna, accumulati in sacchi di plastica. Subito dopo il parto si era allontanata con ilancora sporco di sangue e in lacrime in direzione di via Mignosi.