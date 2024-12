Senatosì al Dl lavoro per Pnrr E' legge

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Il Disegno didi conversione del Decretoper ilè stato approvato dall'Aula del Senato. Con il via libera di Palazzo Madama con 85 sì, 56 no, e 2 astenuti al Ddl, il Dl diventa. Contiene misure in materia di, università, ricerca istruzione per una migliore attuazione del. Il provvedimento, che era già stato approvato dalla Camera lo scorso 11 dicembre, diventa così definitivo.