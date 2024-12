Leccotoday.it - Segnale sparito da giorni e i cellulari non vanno, la furia del sindaco

Leggi su Leccotoday.it

"Dalle ore 13.30 di lunedì 16 dicembre ilTim deiè '' e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo. Ho cercato in vari modi di contattare la compagnia, ma attendo ancora risposte. Se la linea non dovesse roenare a breve, sono pronto a rivolgermi anche al.