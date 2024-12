Sport.periodicodaily.com - Sedicesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Milano travolta ad Atene

Si interrompe adla striscia di sei vittorie consecutive dell’Olimpico che, nella/25, che viene malamente battuta dal Panathinaikos per 103-74. Match sempre in totale controllo dei greci che dominano dall’inizio alla fine trascinati da uno strepitoso Kunn autore di 39 punti./25: PANATHINAIKOS-OLIMPIA103-74Serataccia per i meneghini che tornano ad assaporare il gusto amaro della sconfitta dopo sei vittorie consecutive. Il Pana mette subito il turbo con un parziale di 14-0 per volare sul 38-15 a fine primo quarto con Kunn protagonista assoluto, autore già di 21 punti. Nel secondo quarto Grant è Mitoglou allungano ulteriormente(+19), fino a toccare anche il +31. Prima dell’intervallo lungosi sveglia portandosi a -22.