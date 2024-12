Quotidiano.net - Scuola e ricerca. Aumentano i docenti

Un fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti adotato di 10 milioni per il 2025 e 18,5 milioni a decorrere dal 2026: le risorse sono attinte dal cosiddetto "tesoretto" per le modifiche parlamentari delle opposizioni. Stop anche al taglio del personale Ata per il prossimo anno scolastico con uno stanziamento ulteriore di 25 milioni per gli insegnanti di sostegno. Le risorse porteranno ad un aumento di 256 cattedre, per un totale di 1.866di sostegno a tempo indeterminato. Previsto un incremento degli organici degli uffici scolastici regionali per 101 unità, che consentiranno di gestire l’istruzione degli appalti delle gite scolastiche, esonerandone le scuole. Arrivano le risorse per la stabilizzazione dei precari del Cnr con un contributo di 9 milioni di euro per il 2025, 12,5 milioni per il 2026 e 10,5 milioni per il 2027, per l’assunzione di circa 300tori, tecnologi, tecnici e amministrativi.