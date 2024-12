Iltempo.it - Scoperta immensa fossa comune in Siria: le immagini lasciano senza parole | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Insi cercano le fosse comuni. Si ritiene infatti che decine di migliaia di persone siano state sepolte in fosse comuni in diverse parti del Paese, spingendo i residenti, le squadre forensi e i gruppi internazionali a cercare di portare alla luce questi siti dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad. Stephen Rapp, ex ambasciatore degli Stati Uniti per i crimini di guerra, ha visitato il sito di una delle prime fosse comuni identificate a Najha, a circa 12 chilometri a sud di Damasco. Qui gli agenti del governo di Assad hanno seppellito decine di migliaia di corpi, principalmente durante i primi anni della guerra civile del Paese, tra il 2011 e il 2012.