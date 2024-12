Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e moto: ferito gravemente un ragazzo di 16 anni

Un giovane di 16è rimastoieri pomeriggio in un incidente avvenuto poco dopo le 15 in via Prampolini a Quattro Castella. Coinvolti un’, una Ford Galaxy condotta da un uomo di 58residente a Canossa, e unaguidata dal minore, che vive a Quattro Castella. Il 16enne era alla guida di una Ktm quando, dopo l’impatto con la macchina, è stato sbalzato ed è caduto violentemente a terra. Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118: l’ambulanza della Croce Rossa, l’medica e l’infermieristica. Il giovane, dopo le prime cure ricevute, è stato stabilizzato ed è stato poi portato, in codice rosso, all’ospedale di Reggio dove è stato sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso. Pare che ilsia rimasto cosciente dopo la caduta, ma le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi dai medici.