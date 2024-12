Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra furgoni all’incrocio. Due feriti, rallentamenti al traffico

Raffica di incidenti ieri pomeriggio nella Bassa. A Poviglio, tra via Tollara e via Cornetole, due uomini sono rimastinellofra, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. Sono intervenute due ambulanze della Croce azzurra e della Pubblica assistenza, l’autoinfermieristica di Poviglio con i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale per i rilievi tecnici. I duesono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Illeso il conducente di uno deicoinvolti nello. Evidenti i disagi al, con la viabilità bloccata all’altezza dell’incrocio teatro dell’incidente. Altro incidente, sempre nel pomeriggio di ieri, in via Sacco e Vanzetti alle porte di San Giacomo di Guastalla, oltre a due sbandate in auto avvenute a Mandrio di Correggio e a Rolo, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.