Iltempo.it - Sceneggiata M5s, Meloni silenzia il grillino: "Siete in difficoltà" | VIDEO

Tensione in aula al Senato durante la replica della premier Giorgiaal dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Ladel Movimento 5 Stelle raggiunge l'apice con le accuse secondo cui l'attuale governo è servo della lobby delle banche. "Lo so chein.", ha commentatodi fronte alle proteste dei pentastellati che hanno interrotto più volte il suo intervento. "Ma io quando vengo accusata, posso rispondervi oppure voi dite quello che volete e io devo stare in silenzio?", ha insistito. A cercare di placare gli animi è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa che, di fronte alle critiche al tono usato da("Cerco di rispondere con aplomb istituzionale", ha detto la premier), ha ripreso Floridia: "Lasci parlarecol tono che desidera, non può decidere anche il tono".