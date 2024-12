Pisatoday.it - San Giuliano Terme: al via la manifestazione di interesse per immobili da destinare all'emergenza abitativa

Leggi su Pisatoday.it

Il Comune di Sanlancia un'importante iniziativa sociale per contrastare l', pubblicando un avviso pubblico rivolto a proprietari, agenzieari e cittadini disponibili a mettere a disposizioneresidenziali per famiglie e persone in condizione di.