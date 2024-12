Feedpress.me - Salvata Ottavia Piana, la speleologa intrappolata in una grotta inesplorata: è in ospedale

Leggi su Feedpress.me

Erano le ore 2.59 di questa notte quando i soccorritori hanno riportato in superficie labresciana di 32 anni,che dal pomeriggio di sabato 15 dicembre era rimasta, a seguito di una caduta, in una partedella"Abisso Bueno Fonteno" in provincia di Bergamo. La, una volta presa in carico dall’eliambulanza di Areu 118, è stata trasportata.