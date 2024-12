Roma Parata di Capodanno 2025 | torna Roma Parade

Leggi su Funweek.it

Un’occasione imperdibile per le famiglie, per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano accogliere il nuovo anno all’insegna della cultura e dello spettacolo:si prepara a ospitare la nuova edizione della Romedi, che il 1° gennaiovedrà sfilare alcune delle migliori marching band, gruppi di cheerleader e bande folkloristiche nel cuore di, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.Una tradizione ormai consolidata che porta a, direttamente dagli Stati Uniti e da diverse parti d’Italia, un’incredibile varietà di gruppi musicali e artistici, rendendo la città ancora più vivace e colorata per i festeggiamenti del Primo dell’anno.Tra i gruppi americani già confermati per l’edizione di quest’anno, la Detroit Catholic Central High School, guidata da Logan Bonathan; la Hamilton High School Charger Marching Band di Sussex, Wisconsin, diretta da Jon Waite; la Parkview Marching Band, da Lilburn, Georgia, sotto la direzione di Carlos Franco: le Cotton Candies Marching Krewe di Huntsville, Alabama, che saranno presenti con la loro peculiare combinazione di empowerment femminile e coreografie in costumi rosa e stivali bianchi; la Heritage High School Incomparable Marching Storm, da Newport News, Virginia; i Varsity Spirit All-American Dancers, Cheerleaders & Drum Majors, che porteranno in Italia l’entusiasmo e la tradizione del cheerleading americano.