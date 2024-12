.com - Roma, infortunio per Konè

(Adnkronos) – Non finiscono mai i guai in casa. E non solo per la mancanza di risultati, ma anche per gli infortuni che ogni settimana mettono Ranieri in difficoltà. L’ultimo, in ordine temporale, è quello di. Il centrocampista dellaha accusato un fastidio alla coscia sinistra, immediatamente dopo il triplice fischio dell’ultima gara contro il Como. Un’assenza importante per mister Ranieri, che spera di ritrovarlo in tempo per la prossima di campionato. Koné è da considerarsi a rischio contro il Parma, ma lo staff medico capitolino fa trapelare un cauto ottimismo circa un suo rientro a pieno regime per il weekend che verrà. Intanto questa sera Pellegrini torna titolare. Al netto di sorprese, il capitano ritroverà il campo dal 1? e avrà una occasione importante per rilanciarsi almeno in Coppa Italia.