Anconatoday.it - Riqualificazione ex Fanesi, arrivata in piazza la gru per realizzare la struttura portante in acciaio

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA – Parte la nuova fase di realizzazione del polo, l’edificio che sorgerà al posto del vecchio garage e che accoglierà l’Anagrafe, il comando di polizia locale, una ludoteca, un circolo per anziani e uno spazio per il coworking, con postazioni pc per i giovani che si.