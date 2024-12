Quicomo.it - Rintracciato a Sorico e arrestato su mandato europeo: 30enne pakistano ricercato in Grecia per furto

Leggi su Quicomo.it

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato haundi origini pakistane, domiciliato a, in provincia di Como, in esecuzione di undi arrestoemesso dalle autorità greche. L’uomo era in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da Trento per protezione.