Viterbotoday.it - Riccardo Minelli è morto: il 27enne di Nepi vittima di un brutto incidente con la moto a Milano

Leggi su Viterbotoday.it

Non ce l'ha fatta. Èildirimasto coinvolto in un drammaticostradale a. Il giovane, che viveva nella città lombarda per motivi di lavoro, è deceduto nelle scorse ore dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Niguarda. Le.