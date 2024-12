Lapresse.it - Resta l’ecobonus al 50% per la prima casa, arriva la stretta sulle caldaie

Confermato in Manovra il bonus per le ristrutturazione e quello per la riqualificazione energetica ma nel testo uscito dall’esame della commissione Bilancio alla Camera c’è una, escluse dall’agevolazione. La detrazione “spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale conuniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati”. Lo sgravio è del 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Per le prime case, la detrazione è elevata al 50% delle spese, per il 2025, e al 36% delle spese per gli anni 2026-2027.