Calcionews24.com - Regini sulla Serie A: «Penso che quella squadra possa impensierire Inter e Napoli. Sulla lotta retrocessione…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Vasco, ex difensore della Sampdoria, in esclusiva a Sampnews24 ha voluto parlare di scudetto e diche sarà lascudetto Vascoha parlato in esclusiva a Sampnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole su scudetto e zona retrocessione Infine uno sguardo allaA. Chi vede favorito .