Leccotoday.it - Ragazzina investita all'alba a Lecco, soccorsi in azione d'urgenza

Leggi su Leccotoday.it

Paura per unaall'di oggi a. L'incidente stradale è avvenuto alle 7.45 di mercoledì 18 dicembre in via Guglielmo Marconi, non lontano da due istituti superiori della città. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto che ha portato al ferimento della 16enne.