Quando torna in campo Jannik Sinner nel 2025: la sfida contro Popyrin alla opening week degli Australian Open

inizierà la sua stagione sportiva il 7 gennaio. Non sarà una partita ufficiale, ma un’esibizione a scopo beneficoAlexeia Melbourne Park, alle 6 del mattino (ora italiana), nell’ambito della. A questa sorta di “antipasto” del primo Slam stagionale parteciperanno anche Carlos Alcaraz, Alex de Minaur (sconfitto agilmente nell’esordio alle Atp Finals di Torino 2024) e Qinwen Zheng. Una serata sarà invece esclusivamente dedicata a Novak Djokovic, quella del 9 gennaio.Il tennista azzurro, che ha scelto come l’anno scorso di non giocare tornei prima dell’, prosegue la sua preparazione a Dubai con i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che quest’anno lo segue anche in questa fase del lavoro. L’altoatesino è reduce da una stagione stratosferica: due Slam, le Atp Finals e la Coppa Davis vinti nella stessa stagione.