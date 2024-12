Ilgiornaleditalia.it - Pušilin: "Le forze armate ucraine ricorrono costantemente a metodi terroristici anche contro la popolazione civile"

“Ogni volta che è sembrata avvicinarsi una nuova prospettiva diplomatica l'America si è prodigata ad un invio di armi sempre più letali”, esordisce, per nulla sorpreso dal via libera degli Atacms da parte del presidente Biden Siamo appena stati al fronte in direzione di Soledar e Avdi