Ilrestodelcarlino.it - Punta una pistola contro la ex: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, 28 dicembre 2024 – Agenti della Questura di Ascoli Piceno hannoin flagranza di reato un albanese di 38 anni, con piccoli precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di comportamenti persecutori in danno della donna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale, poi interrotta. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ascoli per l’accusa di stalking. E’ stata la donna, residente in un comune della Vallata del Tronto, a chiedere aiuto al 112 in quanto minacciata con unadall’ex fidanzato, che non si era rassegnato al termine della loro relazione. Gli uomini della volante, intervenuti pochissimi istanti dopo, hanno identificato l’autore delle minacce, trovandolo in possesso, a seguito della perquisizione personale svolta sul posto, di un’arma con munizionamento a salve, una scacciacani, priva del tappo rosso, del tutto simile ad un’arma vera.