Napolitoday.it - Provocò incidente in cui morì un collega, condannato: era stanco e non gli fece allacciare le cinture

Leggi su Napolitoday.it

Un 51enne napoletano è statoa 1 anno e 2 mesi di reclusione dalla Cassazione, quarta sezione penale, per l'stradale in cuiun suo, Michele Crisci, come riporta Casertanews.it.L'uomo era alla guida di un furgone al ritorno dal lavoro con il suosul.