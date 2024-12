Ilrestodelcarlino.it - Prevenire i femminicidi, incontro in prefettura

Su richiesta del prefetto Sante Copponi si è svolta la riunione di una cabina di regia, rivolta a promuovere iniziative a livello provinciale, per la prevenzione del fenomeno della violenza di genere. Sono stati invitati a partecipare all’la Germana Gagliardi, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità della Provincia, Anna Grazia Di Nicola, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ascoli, Barbara De Ascanis, consigliere comunale di San Benedetto, Maria Antonietta Lupi, presidente della Commissione pari opportunità della provincia di Ascoli, Paola Petrucci, consigliera di parità effettiva della provincia di Ascoli, Domenico Fanesi, coordinatore dell’Ambito Territoriale XXII di Ascoli. L’intento è quello di lavorare ad un "Protocollo rete-donna" che veda il coinvolgimento di tanti attori pubblici e privati (istituzioni competenti, soggetti pubblici, associazioni di categoria, del terzo settore, ordini professionali) rivolto a sviluppare attività finalizzate alla sensibilizzazione, informazione, realizzazione di nuovi presidi di ascolto, assistenza e protezione delle donne in difficoltà, per rafforzare la prevenzione nei confronti della violenza di genere.