Lidentita.it - Presepi dal mondo a Palazzo Lascaris

Leggi su Lidentita.it

Sarà visitabile fino al 15 gennaio la mostra didalintitolata “Anche qui è nato Gesù”, allestita all’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale (in via Arsenale 14G a Torino), realizzata in collaborazione con l’Associazione Archivio Amoretti. I quarantaesposti provengono dalla ricca raccolta di Roberto Nivolo, architetto torinese, collezionista didalL'Identità.