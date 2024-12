Lanazione.it - Presepe vivente nel borgo medievale

Leggi su Lanazione.it

Fervono i preparativi per la seconda edizione del. L’appuntamento è domenica alle 16 . Sono oltre 120 i figuranti impegnati a preparare il, che si svilupperà all’interno dell’antico. Ilviene realizzato nel ricordo della prima rappresentazione della nascita del Signore, che ebbe luogo a Greccio, nella valle reatina, per iniziativa di San Francesco, la notte di Natale del 1223. "Aiutati dal biografo di Francesco d’Assisi, Tommaso da Celano, ci caleremo nel clima di quella santa notte – dice il parroco don Paolo Gentili – per rivivere anche noi il dono grande e umanamente sconvolgente dell’incarnazione di Dio". La rievocazione partirà dalla chiesa di San Giovanni Battista, adiacente alla Rocca pisana che domina il paese. Qui avrà luogo la drammatizzazione dell’intuizione di san Francesco a Greccio.