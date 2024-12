Lanazione.it - Prato e le rette della mensa scolastica, buco da 740mila euro. Sempre più famiglie morose

, 18 dicembre 2024 – Se da un lato è vero che nessun bambino delle scuole pratesi resterà mai senza pasto alla, dall’altro è pur vero che l’amministrazione ha il dovere di controllare chi si approfittasituazione per non pagare la retta comunale. Nuova commissione per cercare correttivi ad una situazione che nell’ultimo anno è esplosa generando unda. Cifra che sommata agli ammanchi degli anni passati porta a 1,3 milioni i soldi che mancano dalle casse comunali relative al servizio di refezione. Oggi ci sono 2858che non pagano il pasto dei propri figli. Percentuale che fa ancora più impressione se paragonata ai pasti quotidiani erogati dal Comune che sono circa 9600: una famiglia su tre, quindi, non riesce a saldare i 5,40giornalieri (nel caso del coso più alto del pasto, che comunque viene calcolato in base all’Isee).