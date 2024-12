Anconatoday.it - Poste Italiane, proclamata dai sindacati l'agitazione fino al 9 gennaio contro i tagli

Sciopero degli straordinari a, anche nelle Marche, in corso dal 14 dicembreal 92025. Lo hanno proclamato Slc Cgil e Uilper protestarela carenza di organico in tutti i settori, la mancata concessione del part time per la conciliazione dei tempi di vita.