Poker al Cagliari, Juve ai quarti di Coppa Italia con Empoli

Leggi su Ildenaro.it

ORINO (ITALPRESS) – Missione compiuta: all’Allianz Stadium di Torino, lantus allenata da Thiago Motta ha superato 4-0 ilnegli ottavi di finale die aise la vedrà con l’. Una partita in cui i bianconeri detentori del titolo hanno sofferto in avvio uscendo poi alla distanza. A sbloccare la gara, al 44? del primo tempo, è stato quello stesso Vlahovic che sabato scorso in extremis aveva regalato allantus il pareggio contro il Venezia nel 16esimo turno di campionato. Il serbo, che nel dopo partita contro i lagunari era stato protagonista di un battibecco a distanza prima con un tifoso reo di averlo minacciato di morte e poi con l’intera curva sud, oggi ha fatto pace con il suo pubblico. “Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato.