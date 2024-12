Ilrestodelcarlino.it - Pieve Salutare, riapre oggi il Bar La Pieve

tornaa pulsare il cuore del Bar La. Chiuso da un paio d’anni, il locale di via Nazionale 167, nei pressi dell’asilo della frazione del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, aprirà alle 18, ora del taglio del nastro. Nuovi gestori, il 38enne di origini albanesi Besmir Elezi, ‘italiano’ dal 2007, e la moglie Rezarta, di cinque anni più giovane, in Romagna dal 2012. "Dal 2023 sono artigiano escavatorista – racconta Besmir –, ma ho anche trascorsi da gestore di un bar, da corriere e pizzaiolo". Due attività, queste ultime che hanno agevolato il delinearsi del nuovo progetto. "Essendo sempre in giro come corriere, mi sono imbattuto nell’annuncio di un’agenzia immobiliare e ho colto l’occasione al volo. Sopra il bar era disponibile anche l’appartamento in cui ora vivo con la famiglia: mia moglie, che non ha mai lavorato perché si è sempre presa cura dei figli, e i nostri tre bambini".