Perché Sarkozy è stato condannato. Un anno con braccialetto elettronico, ma spunta un ‘via di fuga’

Parigi, 18 dicembre 2024 – Per la prima volta nella storia di Francia un ex presidente della Repubblica vienein via definitiva. A Nicolas, capo dell’Eliseo dal 2007 al 2012, è stata inflitta la pena di 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale, con il ‘beneficio del’. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dei legali dicontro la condanna definitiva in appello. Il 69enne ex presidente, marito di Carla Bruni, èquindi ritenuto colpevole per corruzione di magistrato e traffico di influenze. I legali diannunciato che il loro cliente "si conforma logicamente" alla condanna definitiva. Al tempo stesso hannunciato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo.fra un mese dovrebbe vedere applicata la pena di undi limitazione della propria libertà con la predisposizione del