Tuttivip.it - “Perché Molla Signorini e se ne va”. Grande Fratello, Alfonso e il pubblico la salutano per sempre

Si avvicina l’attesissima puntata del18, il reality di Canale 5 condotto da, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con Rebecca Staffelli come inviata social. In questa nuova serata in diretta, ileleggerà i due concorrenti più amati, garantendo loro l’immunità al prossimo televoto. Un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno della casa.Nel frattempo, emergono novità interessanti sul futuro del programma. Secondo indiscrezioni trapelate in rete, Cesara Buonamici potrebbe non essere riconfermata come opinionista nella prossima edizione. Una decisione che, stando ai rumors, sarebbe legata al fatto che i vertici Mediaset non ritengano la giornalista adatta a ricoprire questo ruolo. Questa ipotesi sta già generando un acceso dibattito tra i fan del reality, con opinioni contrastanti sulla scelta della produzione.