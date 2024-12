Europa.today.it - Partorisce per strada e si ripara dal freddo in un cantiere, salvati mamma e figlio

Uncome rifugio, una vecchia coperta per scaldarsi e il cordone ombelicale a unirli. Sono stati trovati così unae il suo un neonato che due notti fa sono stati soccorsi dalla polizia a Palermo, nella zona di via Archirafi. Sono stati portati in ospedale dove si trovano ancora.