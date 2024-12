Ilfoglio.it - Ottavia Piana non è una turista in infradito a 2.500 metri

In un mondo camminato e navigato da uomini per secoli, mappato prima su carta e poi dall'alto, ormai da addirittura fuori dall'atmosfera terrestre - e quasi tutto in 3d - dai satelliti, l'unica cosa rimasta ancora da esplorare è il sottosuolo. Quello che i satelliti non vedono. La curiosità, l'accettazione del rischio dell'ignoto è stato ciò che, almeno in parte, ha fatto progredire l'umanità, l'ha spinta a farsi domande e a cercare le risposte per risolvere problemi che sembravano irrisolvibili. Ora che le domande sono extraterresti o subtrerrestri possono sembrare meno importanti. O forse, semplicemente, abbiamo solo la presunzione che non ce siano più di domande davvero interessanti, domande per le quali si può rischiare tutto pur di trovare una risposta. O magari non è nemmeno questo, è solo che in un paese dove ogni anno si moltiplicano i salvataggi di incauti turisti finiti insu sentieri costieri a strapiombo sul mare o di alta montagna, ci siamo abituati al ditino puntato e all'indignazione nei confronti di questi "ladri di risorse pubbliche".