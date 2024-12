Lapresse.it - Ottavia Piana, il compagno di spedizione: “La speleologia è più che avventura”

Giorgio Pannuzzo, speleologo, ha descritto il contesto delladurante la qualeè rimasta bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno per 80 ore: “L’per noi fa parte del gioco, ma non siamo quelli che cercano l’, quelli che sanno sopravvivere ai grandi rischi. Non fa parte proprio del nostro concetto. Noi dobbiamo rispettare dei protocolli per ridurli il più possibile”. “In quel preciso momento stavamo facendo la mappatura di nuove diramazioni prima sconosciute. In quelle ore avevamo trovato nuovi ambienti, circa due chilometri di gallerie in una sola giornata, un risultato scientifico incredibile. Non vedevamo l’ora di festeggiare, ma poi è successo quello che è successo”, ha raccontato Pannuzzo a La Presse.Riguardo alle critiche ricevute sui social durante le operazioni di salvataggio, Pannuzzo ha risposto con amarezza: “È meglio che non dico niente, direi solo insulti.