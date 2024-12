Brindisireport.it - Opportunità per entrare nella Guardia di finanza: bando in scadenza, chi può partecipare

Scade a mezzogiorno di venerdì (20 dicembre) il termine per presentare domanda di partecipazione (clicca qui) al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri cosi? ripartiti: 1420 del contingente ordinario di cui: 204 da avviare al conseguimento della.