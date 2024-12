Fanpage.it - Operaio di 52 anni muore schiacciato da un ralla nel porto di Genova, ferito gravemente un collega

Leggi su Fanpage.it

Incidente sul lavoro a, dove undi 52è morto mentre era in servizio aldi Pra'. Il 52enne è statoda unanella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, intorno alle 3.anche undi 46, trasportato in codice rosso in ospedale.