Unlimitednews.it - Open Arms, Fontana “Condanna Salvini sarebbe violazione del diritto”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla sentenzaa carico di Matteoprevista per il prossimo venerdì, il presidente di Regione Lombardia Attilioha dichiarato che “mi preoccupa perchéincredibile per il nostro Paese: se dovesse arrivare una sentenza diunadei principi più basilari deldel nostro paese”. Lo ha detto a margine della conferenza nazionale dell’export dell’internazionalizzazione delle imprese in corso all’Università Bocconi di Milano. “Sono assolutamente convinto cheverra assolto – ha aggiunto – Gli sono estremamente vicino perché ho provato cosa voglia dire essere oggetto di un procedimento penale. Spero che una volta tanto ci sia un sussulto di giustizia”.xh7/pc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo