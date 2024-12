Triesteprima.it - Ogni giorno 26 denunce, mai così tante: ecco perché peggiora la qualità della vita

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - A differenza di quando la città guardava tutti dall'alto in basso, perdere 18 posizioni in tre anni non fa piacere a chi quotidianamente amministra Trieste. Nel consueto report diffuso da Il Sole 24Ore ieri 16 dicembre il capoluogo regionale esce totalmente ridimensionato dalle velleità.