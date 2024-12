Romatoday.it - OFF/OFF Variety - The Christmas Show: l'imperdibile spettacolo di Varietà delle feste natalizie

Come un pacco pieno di sorprese da scartare sotto l’albero, in via Giulia 20 va in scena “OFF/OFF- The”, lodie Capodanno scritto da Silvano Spada. Comicità, musica, canzoni, satira politica e di costume, modern dance e burlesque.