Sbircialanotizia.it - ‘Numero verde Siaarti e terapia del dolore in Italia’, online il talk

Leggi su Sbircialanotizia.it

Solo 8 pazienti su 100 in cura in centri dedicati, l’impegno della società scientifica Da alcuni mesi, per chi soffre dicronico, è attivo un numerogratuito a cui rispondono esperti della, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione eintensiva. Lanciato il 22 ottobre, solo nel primo giorno di attività ha .